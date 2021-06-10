Відома українська актриса Олена Кравець, зірка "Квартал 95", розповіла про труднощі свого шляху

Як пише Politeka.net, артистка поділилася одкровенням зі своїми фоловерами в Instagram.

Олена Кравець зазначила, що хотіла вчитися на актрису після школи, але мама не підтримала таке її страмление.

"Я хотіла бути актрисою, вступити до ВДІКу, в театральне училище імені Бориса Щукіна або школу-студію МХАТ. У 16 років мама не пустила вступати в Пітер і Москву. Це був 1993 Рік-розруха, ніякої стабільності і зовсім інша країна. Батьки переживали і далеко мене відпускати не хотіли", - зазначила вона.

У підсумку Кравець вступила до Криворізького економічного інституту Київського інституту народного господарства на спеціальність фінансиста-економіста.

"Мама сказала:" отримай нормальну освіту, а потім можеш займатися, чим хочеш"", - поділилася артистка.

Кравець досить чітко уявляла свою майбутню роботу, про що і заявілв матері.

"Я випалила, що хочу працювати з друзями, виступати на сцені, щоб було весело, багато подорожувати, щоб мене показували по телевізору. Звичайно, вона сказала: "такої професії немає!"А я відповіла:" А я знайду!"І знайшла. Виходить, в той момент я відправила в небесну канцелярію чітко сформульований запит", - зазначила Олена.

Також вона поділилася ще однією показовою історією.

"Ми з мамою дивилися фестиваль КВК в Сочі. І я сказала, що буду там. Мама відповіла: "де, Ленчик, в телевізорі?""На фестивалі, на цій сцені буду", - сказала я. "добре, що ти така мрійниця. Мрій", - відповіла мама", - розповіла артистка.

За її словами, батьки вважали, що гумор — це несерйозно і що гроші він приносить смішні, але з часом їй вдалося їх переконати.

"Ми з чоловіком весілля зіграли за власні гроші і жили за власні гроші. Коли батьки побачили, що наше захоплення - не порожній звук і важлива для нас справа, вони прийняли наш вибір», - розповіла Олена Кравець.

Нагадаємо, Кравець з "Квартал 95" розсекретила свою нову роботу, поділившись враженнями.

Також Politeka повідомляла, що Горбунов не встояв перед Кравець з "Квартал 95" у прозорій сукні.

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