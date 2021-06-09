Український фітнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, колишня дружина боксера В'ячеслава Узєлкова, розповіла про прийняття недоліків

Популярна фітнес-тренер звикла активно вести свій профіль в Instagram, щоб розповідати про те, як оздоровитися, схуднути і правильно харчуватися. Цього разу Марина торкнулася теми. Через яку комплексують безліч жінок.

За словами тренера, всі ми хочемо красиве ідеальне тіло як з картинки. І часто, коли дивимося на себе в дзеркало, здається, що з нами щось не так.

"Сьогодні поговоримо про розтяжки.

Перш за все, варто сказати, що розтяжки — це нормально, і вони є практично у всіх.

▪️Більш того, завдяки бодіпозитиву такі недосконалості вважаються навіть прикрасою і вашою відмінною рисою. І їх точно вже не варто соромитися. Проте, для багатьох рубці є причиною сильного дискомфорту.

▫️Розтяжки з'являються, коли верхній шар шкіри розтягується. Волокна колагену, відповідальні за еластичність шкіри, розриваються, утворюючи ті самі розтяжки.

▪️Найчастіше ці рубці з'являються при швидкому зростанні ще в підлітковому віці, при наборі ваги або вагітності. Також поява розтяжок може бути симптомом деяких захворювань і гормонального дисбалансу.

▫️Часто у жінок після вагітності з'являються розтяжки. В першу чергу на животі і грудях — частинах тіла, шкіра на яких в цей період розтягується найбільше.

▪️Найвірніший і швидкий спосіб боротьби з розтяжками — запобігти їх появі за допомогою кремів і масел, що зміцнюють і ущільнюють шкіру.

На жаль, якщо розтяжки вже з'явилися, позбутися від них буде нелегко. Рубці, що утворилися зовсім недавно, ще можна усунути. Але якщо розтяжки білі і існують у вас давно, на жаль, вони навряд чи зникнуть» - пише Марина.

Також вона помічає, що більш реалістична мета — зробити менш помітними розтяжки. Існує чимало косметичних процедур і засобів, які допоможуть отримати хороший результат. І хоча повністю позбутися від рубців практично неможливо, якщо ви будете використовувати правильні засоби і дійсно приділяти цьому увагу, розтяжки стануть менш помітні.

Також Марина опублікувала фото, на якому позувала в стильному купальнику. Красуня виставила ніжку, демонструючи розкішну засмагу, а в публікації розповіла про травлення:

"Сьогодні Всесвітній день здорового травлення правильна робота шлунка і кишечника – основа основ нашого здоров'я", - написала зірка під фото.

Фанати поставили тисячі лайків, включаючи Нікітюк, і написали коментарі.

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