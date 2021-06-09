Український гурт Go_A, який завоював п'яте місце на "Євробаченні-2021", вразив новими рекордами

Як повідомляє Politeka.net, на офіційній Instagram-сторінці Євробачення в Україні повідомили, що хіт Go_A «Шум» витіснив легендарний хіт "Плакала" групи Kazka в Spotify, ставши найпопулярнішим і найкрутішим за прослуховуваннями україномовним хітом у світі.

Солістка Go_A за досить короткий час зуміла обійти хіт KAZKA, наблизившись до популярної пісні Насті Каменських «Elefante», яка займає в рейтингу хітів українського виробництва друге місце. Перше місце займає хіт MARUV "Grunk Groove".

У коментарях шанувальники творчості молодої групи залишили масу позитивних відгуків.

"Шумимо", "Плакала" була штучно розпіарена, а "Шум" органічно! Тому він не набридає. Тим більше, у нас кілька версій", "соромно, що в топ-3 є Elefante", " сьогодні перевіряла польські чарти на Спотифі. Народ, наш Шум перегнав такі їх легендарні хіти!",- пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що go_a тріумфально виступили на "Євробаченні-2021". За результатами голосування глядачів українська група посіла друге місце. Правда, через низькі оцінки професійного журі, група опинилася лише на п'ятому.

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