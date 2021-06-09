Дружина відомого українського телеведучого Григорія Решетника Христина розповіла про переїзд до Києва
Як повідомляє Politeka.net, блогерка Христина Решетник у себе в Instagram поділилася свіжим фото, на якому позувала в красивій сукні з візерунками. Жінка вирішила згадати свою юність, і розповіла шанувальникам, як їхала з дому до Києва.
"Коли мені було 16 років, я якраз майже в цей час закінчувала школу. Вступала до Києва до Шевченка. Нові друзі, переїзд до столиці-було страшно, але в той же час так цікаво. Пам'ятаю, що мої батьки, щоб підтримати мене перед таким важливим кроком, подарували новенький супер-модний телефон. Сказати, що у мене був шок - нічого не сказати. У той момент, мені здалося, що Київ таки підкорений", - поділилася спогадом Христина.
Відзначимо, що Христина і Григорій Решетники разом з 2010 року. Дівчина на 6 років молодша за свого чоловіка. Разом вони виховують трьох дітей.
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Раніше ми писали, що Христина Решетник поділилася кадром з чоловіком. На фото парочка була відображена в цікавій локації під відкритим небом. Перед камерою красуня з'явилася в стильному образі.
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Також Politeka писала, що ведучий "Холостяка" Решетник похвалився красунею-дружиною в сукні з напівпрозорою спідницею:"зі своєю Королевою".