У Мережі з'явилися цікаві кадри з Олегом Винником і Олею Поляковою

47-річний "улюбленець вовчиць" побував в гостях у 37-річної суперблондинки в її розкішному заміському маєтку в селищі Старе на Київщині. Оля опублікувала відповідні кадри в своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Винник з Поляковою сиділи в обнімку на першому поверсі особняка. Грала музика, і зірки качали в такт головами, а Олег ще показував жести "мир" і "великий палець вгору". Співачка при цьому обіймала артиста за плечі.

На задньому тлі миготіли її доньки, а також було чути голос, який жартував: "Ви б ще в бочці... Оля, в бочці зробіть це!". Швидше за все, мова про лазню, яку "відгрохала" у себе на території зірка і в якій любить попаритися час від часу.

При цьому Полякова засвітила інтер'єр будинку в молочно-бежевих тонах і з панорамними вікнами, що виходять на зелену галявину з річкою. Як відомо, маєток співачки, будівництвом якого вона займалася практично сама, так як чоловік-бізнесмен майже весь час в роз'їздах, розташований на півострові, і з одного боку оточений Дніпром, а з іншого - лісом.

Його розмах вражає, на величезній території розташовані особняк, басейн, вже згадана банька, стайня, ферма з кізочками і навіть город, де співачка вирощує фрукти й овочі. "Родзинкою" є літній будиночок з її особистим причалом, що стоїть окремо на березі.

Раніше ми розповідали, як Полякова засвітила свою "дачку" з води, прибувши додому на білосніжній яхті.

Оля почала знімати задовго до того, як на горизонті з'явився її пірс, хвалячись мальовничими видами навколо.

"Мій будиночок", - з теплом вимовила вона, підпливаючи до свого маєтку.

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