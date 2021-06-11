Дочка гумористки з "Квартал 95" Олени Кравець, Маша, якій нещодавно виповнилося 18-ть, все ще в пошуках свого ідеального образу

Дівчина любить експериментувати із зовнішністю, часто змінюючи колір і довжину волосся, макіяж, стиль в одязі. Результатами метаморфоз дочка Кравець, як правило, ділиться з публікою в соцмережі.

Цього разу дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала себе з новою зачіскою, передає Politeka.net. Маша випрямила темно-русяві локони, підстрижені "драбинкою", а також, обробивши кадри у фільтрі, надала собі трохи ляльковий вигляд з рожевими губами і такого ж кольору рум'янцем.

Як відомо, дочка Кравець професійно займається танцями і вже кілька роки, як не живе з батьками. Дівчина ще в старшій школі почала жити окремо, знімаючи квартиру зі своєю подругою. Олена зізнавалася, що спочатку дуже переживала, даючи таку свободу старшій доньці. Але зараз вона спокійна і впевнена, що це відмінна можливість для підлітка правильно дорослішати і багато чому навчитися.

"Перший час я хвилюватися, але знала, де вона, знала, що вона в безпеці, адже я впевнена в батьках подруги Маші. Вона дуже швидко подорослішала і стала справжньою господинею. Це, дійсно, школа життя", - ділилася гумористка.

Раніше ми розповідали, що в Мережі дочку Кравець часто називають її копією. Дівчина дійсно дуже схожа на матір рисами обличчя. Також, судячи з усього, вона перейняла й акторський талант. Нещодавно Маша покуражилася перед камерою в мереживному корсеті.

Нагадаємо, що Олена Кравець кардинально змінила імідж після відходу з "жіночого кварталу": "мінус 10 за паспортом".

Як повідомляла Politeka, дочка Олени Кравець зняла, як мама "відривається" з Кошовим і Ткачем в Туреччині: "від зорі до зорі".

Крім того Politeka писала, що Кравець з " Квартал 95 "звернулася до чоловіка, показавши його небезпечне захоплення:" мій головний пілот!".