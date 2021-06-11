У мережі з'явилися свіжі фото і відео з виступу Олега Винника, на яких його можна побачити в стильному образі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист Олег Винник після "Голосу країни" відправився з концертами в різні міста України, щоб порадувати своїх "вовчиць". Нещодавно в соцмережі Instagram один з фанатів виклав кадри з вступу Винника на концерті премії "Українська Пісня року". На кадрах артист вразив шанувальників не тільки співом, а й відмінною фізичною формою.

Як відомо, Олег частий відвідувач тренажерних залів, він у своїх 47 років ретельно стежить за фігурою і дат собі фізичне навантаження, щоб підкачати м'язи і тримати себе в тонусі.

Як видно, Винник вийшов на сцену в стильному образі – на ньому вузькі чорні штани і оригінальний темний піджак з блискучими елементами на рукавах. Завершують образ модні черевики на невеликих підборах. Треба сказати, що Олег просто вразив своїх "вовчиць", як в залі, там і в соцмережі - вони почали активно обговорювати кадри його виступу.

"Українська пісня року не може відбутися без прекрасного співу маестро, @olegg.vynnyk, спасибі, маса задоволення", - підписав свою публікацію фанат. А інші користувачі почали активно її коментувати: "Який гарний", "Наше улюблене сонечко", "Яке красиве фото і які красиві чоловіки. Не найкращі, неймовірні", "Приємно щодня бачити такі чудові спогади", "Приємні спогади", "Який гарний Олег", "Дуже красиві", - пишуть в коментарях до фото і відео і Винником.

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