Відома українська співачка Тіна Кароль живе за містом в 3-поверховому котеджі з лаунж-зоною, спортзалом, садом і городом

Як передавати Politeka.net, еедавно співачка придбала земельну ділянку в селищі Рожни і оформила його на сина Веню. До його повернення з навчання з-за кордону вона не планує починати тут будівництво. Паралельно зірка розвиває власний маєток в Зазим'я, що дістався їй у спадок від чоловіка. Вона розширила двір, а також добудувала гостьовий паркінг і створила живу зелену огорожу.

У дворі дрони знімальної команди помітили лаунж-зону, де можна розпалювати багаття, міні-футбольне поле, а також басейн.

У артистки на постійній основі працює садівник. Сама Тіна любить возитися на власній землі, зокрема вирощувати виноград і яблука.

Нещодавно Кароль показала свій будинок зсередини-в її будинку переважають пастельні тони. Зокрема, в кухні та ванній. Кухня в сірих тонах. До речі, під час розмови Тіна підрізала свічку, щоб вставити її в нехитрий свічник зі звичайної пляшки шампанського.

Співачка показала свою гардеробну кімнату і коридор з комодом. Коридор пофарбований в білий колір, а на комоді артистка відкрила свою косметичку і показала, які помади переважають там.

Нагадавши, Кароль показала українцям свій розкішний заміський будинок зсередини:"ось тут Тіна справжня".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль, показуючи свій розкішний будинок, розсекретила, з ким живе: "його звуть Аркадій".

Також Politeka писала, Тіна Кароль закотила сцену ревнощів відомому ведучому: "хто тут була до мене?".