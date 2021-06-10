Відома співачка Тіна Кароль вразила фанатів видом в латексних штанях

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль, якій приписують тривалий роман з молдавським артистом Даном Баланом, часто радує фанатів яскравими фото і Відео зі свого життя в соцмережі Instagram. Нещодавно зірка опублікувала незвичайну фотографію, на якій з'явилася в яскравому образі і викликала бурхливу реакцію серед шанувальників.

Як видно, на новому знімку Тіна відображена в цікавій світлій локації, вона стоїть в оригінальній позі і грайливо дивиться в об'єктив. Перед камерою артистка з'явилася в крихітному світлому топіку і вузьких чорних брюках, цей наряд красиво підкреслив витончені форми співачки, правда її худі ноги трохи спантеличили фанатів. Свій образ зірка доповнила оригінальною косинкою з власної колекції, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографії Кароль написала українцям: "Привіт". Користувачі тут же кинулися обговорювати нове фото артистки, засинаючи її компліментами, деякі помітили, що в схожих латексних штанях любить ходити Дан Балан. "Від білої королеви до чорної", "Краща бунтарка", "Боже, ти прекрасна", "Це, мабуть, у вас з Даном сімейне", "Штани вогонь, кажись сімейне", "Привіт.Тін, можна прохання? Погодуй Дана, будь ласка", "Ера високого стилю", "Найкрасивіша", "Хулігантина, Привіт", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Тіна Кароль поділилася рецептом оригінальної паски без випічки: "Вийде у кожної господині".

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