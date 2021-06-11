Екс-"ВІА Гра" й переможниця "Танців з зірками 2020" Санта Дімопулос розговорилася з шанувальниками, відповівши на цікаві питання

34-річна зірка поспілкувалася з публікою у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. Зокрема, в брюнетки поцікавилися, що для неї означає "великі гроші", як вона бореться з заздрісниками й чи ображали її в дитинстві.

Так, одна з підписниць запитала в Санти, яку суму вона витрачає на себе в місяць і чи є "поріг".

"Не можу відповісти на це питання, тому що я не ставлю собі ніяких рамок і догм з приводу грошей. Головне - я знаю, що вже заробляю більше, ніж витрачаю)", - чесно зізналася співачка.

А ось з заздрісниками красуня ніяк "не справляється".

"Ну, це як ганятися за мухами 😅 що означає "справлятися"? Вони мені не заважають, вони заважають собі - бути щасливими, жити своє життя, добиватися своїх цілей і виконувати свої мрії..., - поділилася Димопулос. - Фото ніби натякає, що пора зробити нову фотосесію, щоб дати заздрісникам нову "їжу"😂".

При цьому був час - до популярності та багатства - коли Санта піддавалася знущанням.

"Чи був у школі булінг? Часто красивих дівчаток ображають нещасні і некрасиві...", - поцікавилися в неї.

"Був. І ображали часто. Директор, деякі вчителі, - розговорилася співачка. - Я чітко розуміла, що мене намагаються принизити, зі мною спілкуватися жорсткіше і суворіше. Я ніколи не вважала себе краще когось або красивіше. Я вважала себе іншою, тому що ставилися до мене по-іншому. Пам'ятаю, що в молодших класах було бажання бути як усі, щоб мене не смикали".

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" захопила результатами тренувань в спортзалі:"ідеально".

Як повідомляла Politeka, Розслаблена Дімопулос з "Танців з зірками" розвалилася на дивані, вразивши визнанням:"Мені подобається...".

Також Politeka писала, Фігуриста Дімопулос з "Танців з зірками" в бікіні звела з розуму фантастичним пейзажем:"Амазонка".