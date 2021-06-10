Ресторатор, суддя шоу " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво анонсував зйомки нового сезону

Вже 10 років відомий ресторатор залишається беззмінним суддею популярного українського проекту, пише Politeka.net. Ектор полюбився глядачам, з якими регулярно ділиться секретами приготування різних страв, а також кадрами зі свого життя.

Зараз на сторінку Ектора в Instagram підписаний один мільйон користувачів мережі.

У своєму новому пості суддя проекту розповів про зйомки нового сезону "Майстер Шеф" і поцікавився в українців, чи чекають вони новий сезон.

"Вже завтра ми починаємо зйомки нового "Майстер шеф". 11 сезон любителів 🧑 🏼 🍳 і весь мій Instagram перетвориться на знімальний майданчик. А тому сьогодні хочу залишити в стрічці фото з відпустки, де я щасливий і спокійний мрію про талановитих учасників і смачні страви", - розповів ресторатор, запитавши, чи чекають вони новий сезон.

До слова, на фото суддя шоу блиснув в діловому одязі - сорочці і брюках.

Пост за дві години отримав майже 4000 лайків і багато коментарів.

"Жеелаю удачі❤️ суддям, всьому знімальному майданчику, організаторам, учасникам-аматорам🔥!!! А ми будемо чекати 11й, новий сезон!!!! 👏🔥🔥🔥 ", " Дуже чекаю новий сезон! Обожнюю вас і Майстер-шеф!❤❤❤ ", " А як-же звичайно ж чекаємо 🔥 🔥 🔥 👏 👏 😍 ", " Ектор красень!Прекрасні фото!😍 ", " Чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Ектор розповів, що займається спортом приблизно чотири рази на тиждень, і навіть під час відпочинку намагається знайти в зал, щоб піти на тренування.

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