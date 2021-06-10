Нова "Холостячка" Злата Огневич вразила видом на зйомках реаліті-шоу, зірку прямо розпирає від емоцій

Як повідомляє Politeka.net, відома українська артистка і переможниця шоу "Маска" Злата Огневич нещодавно оголосила, що стала головною героїнею романтичного реаліті-шоу "Холостячка", в якому буде шукати свою другу половинку. Буквально днями стартували зйомки реаліті за участю артистки, і у неї навіть з'явився фаворит, після першої вечірки з нареченими.

У своєму мікроблозі в Instagram Злата виклала кілька кумедних сторіс, на яких видно, що її прямо розпирає від почуттів і емоцій. Власне, зірка зайнята зйомками і вибачилася перед шанувальниками, що стала рідше виходити на зв'язок.

"Ми на зйомках з командою мрії. Вибачте, що так рідко виходжу в сторіс, але просто реально фізично на це немає часу. Я обіцяю виправиться", - звернулася Огневич до фанатів, сидячи в автомобілі.

Як видно, зірка з'явилася перед камерою при повному параді - на ній стильний чорний піджак і оригінальний Темний капелюх на голові, а на обличчі стриманий акуратний макіяж з чорними стрілками.

Далі в своїх сторіс співачка виконала для фанатів чуттєву пісню, яка паморочиться у неї в голові в останні дні. "Це не любов, це...", - співає акапельною Злата, але в якийсь момент забуває слова, і весело регоче. Видно, що співачка у відмінному настрої, її переповнюють емоції. Схоже, такий піднесений настрій Огневич - заслуга її женихів на зйомках.

До слова, нещодавно зірка зізналася, що після першої вечірки і знайомства з нареченими, у неї з'явився перший фаворит. "Відкрию секрет: перший електричний розряд стався. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця", - заінтригувала Огневич.

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