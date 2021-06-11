Співачка Міла Нітіч, яка брала участь в "Голосі країни 11" в команді Тіни Кароль, збентежила заявою про особисте життя

30-річна зірка, яку називають фавориткою Алли Пугачової, довела Кароль до сліз своїм виступом у прямому ефірі чвертьфіналу "Голосу країни", виконавши пісню "Malade" Lara Fabian. Тіна тоді заявила, що Нітіч гідна бути зіркою і "легендарною в цій країні", незважаючи на будь-яке голосування.

Міла дійсно багато часу приділяє кар'єрі. Співачка сама в цьому зізнається, а ось про своє особисте життя брюнетка намагається не поширюватися. Розмова на пікантні теми зайшла в ефірі YouTube-каналу Rostyslove Production.

Ведучий зазначив, що публіка спостерігає за успіхами Нітіч тільки на професійній ниві, а ось хотілося б порадіти за неї і в особистому плані.

"Не люблю говорити на цю тему... Це стосується тільки мене і моєї коханої людини, і все. Це моя позиція. Я не бачу сенсу про це говорити, - співачка була категорична. - Я розумію, що артист повинен бути цікавим з різних сторін, але тільки не своїм особистим життям. Є двері, які закриваються і за ними більше ніхто нічого не бачить і не знає, двері мого будинку".

Міла все ж відповіла на питання про дітей.

"Я ж нормальна людина, звичайно, планую. Я дуже хочу... але, знаешь... хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Звичайно, я хочу бути мамою, а не тільки артистом. Всьому свій час", - резюмувала артистка.

Відзначимо, в даний час Міла вирішила влаштувати собі відпустку, відправившись до Туреччини. Дівчина виставляла кадри в "сторіз", хвалячись розкішним готелем, потопаючим в зелені. Також співачка позувала в купальнику, відпочиваючи біля відкритого басейну.

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