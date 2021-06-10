Гуморист Олександр Еллерт показав кумедні кадри з Ксенією Мішиною під час занять йогою

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина знайшла своє кохання на популярному проекті "Холостячка". Обранцем зірки став гуморист Олександр Еллерт. Після реаліті-шоу пара почала жити разом і тепер вони майже нерозлучні. Судячи з фото в соцмережах, закохані побували в Карпатах, де зайнялися активним відпочинком.

Так, у своїх Instagram-сторіс Олександр виклав кумедне відео з Ксенією, на якому вона займається йогою, сам же залишився за кадром. Як видно, актриса поруч з іншими людьми сидить в складній позі під час занять, при цьому всі її враження від йоги – на обличчі. Обличчя біля заїзди буквально перекошене і сильно здивоване. "Від йоги є своя побочка", - підписав кадр Еллерт.

Гуморист також показав відео, на якому вони з Мішиною сидять на природі і апетитно поїдають персики. Забавно, але тут в актриси теж перекошене обличчя, швидше за все через кислого фрукта. Схоже, парочка весело проводить час серед українських гір.

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