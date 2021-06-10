Відома українська співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, постала в несподіваному амплуа

Артистка щільно займається розвитком своєї сольної кар'єри, повідомляє Politeka.net. Співачка досить популярна, і тому стає частою гостею різних шоу.

Зокрема, красуня приміряла незвичайне для себе "амплуа" в новому шоу "Improv Live Show".

Суть програми - імпровізація коміків, які без сценарію і заготовок повинні насмішити глядачів. Так, цього разу на проект прийшла Мішель, яка стала реквізитом для одного з гумористів. Останній мав якось використовувати артистку у своїй імпровізації.

Зокрема, артистка виступала в якості предметів. В одній зі сценок комік перевернув підопічну Потапа, яка в результаті повисла вниз головою на сцені, а той робив вигляд, що замітає нею підлогу.

"Метелонька, тобі респект", - втрутився ведучий Олександр Педан, зупинивши імпровізацію гумориста.

За день публікація зібрала багато лайків і коментарів. Відео отримало різну реакцію.

"Мішель така красива, що Ломакін (був) найщасливіший хлопець в Києві.. 👌 👍 😉 😊 ", "Обожнюю цю передачу дивитися. Вона така прикольна і смішна"," Метелик і пуфик😅", " тільки в Україні можливо з найкрасивішої дівчини зробити мітлу, облапати, поставити на місце і посміятися над усім цим!",- написали користувачі Мережі.

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