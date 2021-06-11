Музикант і в минулому соліст групи "Время и Стекло" Олексій Завгородній (Позитив) нещодавно розлучився з дружиною Анною після 13 років відносин і 8 років шлюбу

Пара кілька місяців тримала розставання потай, але тепер вже відкрито говорять про розлучення. Зокрема, колишня дружина репера - дизайнер одягу Анна Андрійчук (її прізвище в дівоцтві) прокоментувала розрив з Позитивом Каті Осадчій в програмі "Світське життя".

Анонс ефіру з'явився на сторінці "СВ" в Instagram у розділі "сторіз", передає Politeka.net. У відеонарізці показали фрагменти виступу дуету "Время и Стекло", зокрема, моменти, коли Позитив приділяв на сцені знаки уваги своїй колезі Наді Дорофєєвій.

Подейкували, що сім'я Завгородніх могла розпастися через ревнощі. Раніше, наприклад, Олексію приписували романтичні жести на адресу його партнерки з "Танців з зірками" Юлії Сахневич.

"Ми з Льошею дружили 13 років...", - каже на кадрах екс-дружина музиканта.

Відверте інтерв'ю дівчини може Позитиву не сподобатися, так як раніше він вже критикував її публічні заяви.

Нагадаємо, Анна разом зі своєю подругою, співачкою Настею Каменських прожила місяць у Мексиці, знімаючи реаліті "Дівчата рулять". Їй потрібне була "перезавантаження" після розлучення.

"Коли усвідомлюєш, що все прийшло до логічного завершення, у тебе в душі з'являється певна порожнеча і розчарування. Спочатку ти довго готуєшся. Можливо, навіть відтягуєш цей момент. Голова все розуміє, а серце — ні. Комусь потрібна лише година, щоб все відпустити і забути. А комусь більше року. Але потім ти раз і назавжди приймаєш рішення", - ділилася тоді вона.

Олексія це трохи засмутило:

"Те, що вона зробила в реаліті-шоу Насті я не зовсім весело сприйняв. Вона мене попередила, я сказав, мовляв, ну хочеш так - давай так. Окей".

Нагадаємо, екс-дружина позитиву ошелешила новинами про поповнення в родині, подякувавши Каменських: "так-так, це син...".

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