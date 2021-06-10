Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала яскраві кадри з літньої прогулянки

Як повідомляє Politeka.net, Антоніна Паперна - відома актриса, але зараз вона в декреті, так як минулого року народила другу дитину. Дівчина одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом пара виховує дочку і сина. Тоня активно веде свою сторінку в Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими фото і Відео зі свого життя в Росії.

Так, нещодавно Паперна виклала в мережу дві серії знімків, на яких з'явилася в стильних образах. Так, спочатку дівчина показала кілька кадрів з літньої прогулянки, на яких відображена в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в легкому строкатому платті середньої довжини і цікавого фасону, яке ідеально лягло по фігурі, підкреслюючи всі вигини. Волосся Тоні розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж. "Насолоджуємося влітку", - підписала знімки дівчина.

В іншій фотосесії Паперна з'явилася в абсолютно новому образі - вона позує в дзеркальній кімнаті з красивим букетом в руках. Тут вона постала перед фотографом в синіх джинсах і білому топі, поверх якого одягла білосніжний піджак. Її волосся також недбало розпущене, а на обличчі більш яскравий макіяж, вона кидає млосні погляди в камеру. "А куди дивитися?".

Користувачі в захваті від обох фотосесій актриси, її засипають компліментами в коментарях. "Красива! Супер!", "З усіх ракурсів прекрасна", "Шикарна дівчина", "Тоня, ви – зірка! Дуже красива", "Краси багато не буває", "Красива", "Тобі дуже пасує", "Ну така красива, неймовірна".

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