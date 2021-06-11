Елеонора Баранова, яка стала першою дівчиною-переможницею "МайстерШеф. Професіонали", розкрила, що творилося за лаштунками кулінарного шоу

25-річна переможниця третього сезону, яка виграла мільйон гривень, зараз працює разом з одним із суддів проєкту - ресторатором Володимиром Ярославським в його новому закладі, а також запустила власну доставку їжі. У планах у Елеонори відкрити власну кулінарну школу, причому не просто з приватними уроками, а, заручившись підтримкою держави, щоб кожен міг собі дозволити цю професію.

В одному з інтерв'ю Баранова назвала "МайстерШеф. Професіонали " - школою виживання. Дівчина розкрила, що мала на увазі, розкривши деталі закулісся проєкту виданню "КП в Україні".

За словами Баранової, шоу її загартувало: "Ти потрапляєш в незвичне середовище проживання, доводиться підлаштовуватися. Мені було непросто. Не можу назвати себе інтровертом, мені просто більш комфортно в своєму оточенні. Жити поза домом з незнайомими людьми мені було незвично. Такий собі табір - ви живете по дві людини в кімнаті. У кожного свої звички. Хтось спить з включеним телевізором, тому що не може заснути. А я так не можу. Доводиться уживатися, знаходити точки дотику. Швидше побутові речі були для мене незвичними. Ти знаходишся в соціумі, де кожен шеф. Плюс судді, вердикти, таймінг, умови, рамки. Так, це школа, по-іншому не назвеш".

Раніше переможниця "МайстерШеф. Професіонали" ділилася, що було найскладнішим для неї. Дівчина розповіла в Instagram про емоційне вигорання.

"Коли пішов Льоня, мене це прям вибило і добило... тому що там була прямо низка - пішла Ліда, пішов Нужний, Льоня... І в якийсь момент я зрозуміла, що я наступна. Якось все йшло по ланцюжку... до бабки не ходи - збирай валізи", - розговорилася Баранова, якій все ж вдалося взяти себе в руки й дійти до переможного кінця.

Нагадаємо, в "Майстер Шеф. Професіонали 3", учасники нагодували Ектора і Ярославського смердючими консервами: "це треш!"

Раніше портал Politeka повідомляв, що суддя "Майстер Шеф" Глинська розкрила рецепт незвичайного лаймового пирога: "створює гарний настрій»"

На Politeka ми розповідали, що "Майстер Шеф. Професіонали 3", вражений Хіменес-Браво розгромив 21-річного учасника-нахаба: "Попустили..."