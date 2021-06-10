Відома українська телеведуча Катя Осадча вирушила у відрядження за кордон разом з чоловіком

Пара полетіла до Туреччини, а зараз активно ділиться кадрами свого проведення часу, передає Politeka.net. Зокрема, Катя Осадча поєднує роботу з відпочинком.

На нових кадрах ведуча передачі "Світське життя" позувала в компанії фотографа Соні Плакидюк і співачки Даші Астаф'євої. Остання разом з Осадчою помірялася довжиною ніжок у сукні з довгим розрізом. Такій красі позаздрить співачка Оля Полякова.

Виглядали всі троє дуже яскраво і привабливо. Мабуть, Катя вирішила зняти з двома зірками черговий випуск своєї програми.

"Дівчатка", - підписала кадр ведуча.

На інших кадрах у своїх сторіс Осадча показала, як відпочиває на пляжі, а пізніше і за столиком кафе з трьома коктейлями.

"Красоточка", - підписала знімок автор фото.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Катя Осадча не так давно оголосила про свою третю вагітність. Разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, вона вже виховує спільного сина, Івана. Також телеведуча - мама старшого сина, Іллі.

Одного разу Катя розповіла, якими принципами керується у вихованні старшого сина. За словами зірки, вона разом з батьком дитини пояснювала Іллі всі складні моменти, і категорично нічого йому не забороняли.

До слова, цього року Ілля вже закінчив Київську приватну міжнародну школу.

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