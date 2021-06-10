Відома українська телеведуча Катя Осадча вирушила у відрядження за кордон разом з чоловіком
Пара полетіла до Туреччини, а зараз активно ділиться кадрами свого проведення часу, передає Politeka.net. Зокрема, Катя Осадча поєднує роботу з відпочинком.
На нових кадрах ведуча передачі "Світське життя" позувала в компанії фотографа Соні Плакидюк і співачки Даші Астаф'євої. Остання разом з Осадчою помірялася довжиною ніжок у сукні з довгим розрізом. Такій красі позаздрить співачка Оля Полякова.
Виглядали всі троє дуже яскраво і привабливо. Мабуть, Катя вирішила зняти з двома зірками черговий випуск своєї програми.
"Дівчатка", - підписала кадр ведуча.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Чарівна "дружина" Олега Винника, про яку він замовчує, завела публіку не гірше чоловіка: "Незрівнянна"
Настя Каменських показала їх з Потапом малятко, про яке мало хто знає: "Стаєш на тата схожа"
Жертвою важкої ДТП виявилася відома російська співачка, кадри з місця: "Назавжди залишиться в нашій пам'яті"
Потужна магнітна буря обрушиться на українців: як уберегти своє здоров'я в цей день
На інших кадрах у своїх сторіс Осадча показала, як відпочиває на пляжі, а пізніше і за столиком кафе з трьома коктейлями.
"Красоточка", - підписала знімок автор фото.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Нагадаємо, Катя Осадча не так давно оголосила про свою третю вагітність. Разом з чоловіком, Юрієм Горбуновим, вона вже виховує спільного сина, Івана. Також телеведуча - мама старшого сина, Іллі.
Одного разу Катя розповіла, якими принципами керується у вихованні старшого сина. За словами зірки, вона разом з батьком дитини пояснювала Іллі всі складні моменти, і категорично нічого йому не забороняли.
До слова, цього року Ілля вже закінчив Київську приватну міжнародну школу.
Нагадаємо, вагітна Осадча вразила кадрами без фільтрів, розслабившись на яхті: "канікули закінчуються, але...".
Як повідомляла Politeka, вагітна Осадча розгубилася, кажучи про маму, зворушливе відео: "вона сама...".
Також Politeka писала, Горбунов зняв зворушливий момент з вагітною Осадчою і сином: "чекаємо поповнення...".