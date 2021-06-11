Співачка Аліна Гросу зворушила шанувальників милим фото з друзями, які прикрасили її день народження

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка кілька місяців тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з шанувальниками чарівним фото, на якому показала, скільки друзів привітало її з днем народження.

Виявилося, що свій день народження Аліна провела в колі друзів – вони всі разом сфотографувалися, швидше за все, на тлі вечірнього Дніпра. На новому фото, яке показала артистка, вона відображена в центрі зоряної компанії. Так, на знімку співак Віталій Козловський, співачка Камалія, батьки Гросу і коханий чоловік.

Разом з 37-річним російським актором Романом Полянським, з яким Аліні Гросу довгий час приписують відносини, пара стоїть ніжно обнявшись, а він цілує її в щічку.

У підписі до фото Гросу подякувала друзям з свій шикарний день народження: "друзі мої, спасибі вам за ваші привітання, за стільки приємних і красивих слів, за те що знайшли час, за неймовірний подарунок - вашу любов! Я ціную те, що наша дружба перевірена роками і ми вже стільки років разом, за щирість і відданість ☺ мої дорогі Передплатники, ви теж мої друзі і кожен ваш коментар, кожне ваше повідомлення я прочитала, запам'ятала, дорожу і зберігаю у самого серця ❤ ️ ❤️❤️ дякую, що я не самотня! Спасибі, що мені є заради кого і чого жити! Спасибі, що надихаєте, спасибі що підтримуєте і що вірите в мене❤️❤️❤️ і спасибі моїй родині і моїм улюбленим батькам - ви моє щастя і моя гордість. Спасибі, my love, за чудеса, за чарівне минуле, сьогодення і майбутнє!!!💋".

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