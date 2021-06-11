Популярна актриса Анна Саліванчук поділилася відвертими фото без білизни
Після операції на шиї довгий час актриса була відсутня в соціальній мережі і тільки через місяць мовчання вирішила завести другу сторінку через невідомої блокування першої. Тепер зірка активно показує своє життя, говорить про особисте і хвалиться кадрами зі зйомок.
На фото Анна постала абсолютно голою, прикрившись білосніжною ковдрою. Весело дуріючи і насолоджуючись моментом, Саліванчук виглядала вельми щасливо:
«А що скажуть люди... Ця фраза блокує абсолютно всі бажання і мрії, якщо вони хоч трохи не відповідають загальноприйнятим правилам.
Це те, що більшість з нас чули ще з самого дитинства.
Тут дуже підходить фраза з книги Теодора Драйзера “фінансист”:
"Єдине, що мені в вас не подобається, це ваше вічне: "що скажуть люди". Згадайте всі приклади успішних людей. Кожна історія-це вихід із зони"люди скажуть молодець". А вони це скажуть тільки тоді, коли ви зіллєтеся з їх сірою масою і будете такі ж, як вони. А саме ніким", - пише Анна.
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Також дружина продюсера розповіла, що заради власного успіху, варто як мінімум слідувати своїм бажанням .
«Не виділяйся, не май власної думки, не сперечайся з суспільством, "тижемать" і т.д. цього від вас чекають. Хочеш бути успішним, як мінімум Просто дотримуйтесь своїх бажань. Істинним, не нав'язаними суспільством. Забудьте страх осуду. Люди будуть говорити завжди, засуджувати, не розуміти і зупиняти. Ваше завдання, закрити вуха і бігти. До напрямку мрії. І яка різниця, що скажуть люди, якщо ви щасливі?» , - заявила Саліванчук.
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