Популярна українська співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) показала кадри з розбитою машиною
Артистка зараз активно розвиває свою сольну кар'єру, пише Politeka.net. 10 років співачка виступала в групі "Время и Стекло", але вирішила йти далі і нещодавно випустила міні-альбом, а також дала свій перший сольний концерт.
Цього разу артистка похвалилася прем'єрою кліпу" чому " на своїй сторінці в Instagram, здивувавши фанатів кадрами. У кліпі відображено страшне " ДТП " - авто звалилося з моста, а Надя лежала в крові на асфальті.
"Представляю вам мій новий сингл і кліп. Пишаюся цією роботою, вона для мене є по-справжньому особливою💔 чому", - написала Дорофєєва.
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Дорофєєва відкрито говорить про почуття і переживання в своїх текстах і музиці, а розставання в своєму житті переживав кожен.
"Коли відносини закінчуються, здається, що всі пісні про кохання, які грають по радіо, про тебе. Всередині борються люблю / ненавиджу, а в голові один і той же питання " ну чому так?». Ти потрапляєш в капкан почуттів... кінець відносин відчувається як катастрофа, що ми і показали в цьому кліпі. Саме такий мене побачив режисер Леонід Колосовський", - говорить Дорофєєва про кліп.
За день кадри зібрали понад 26 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Навіщо було так лякати😂 ми подумали що хеппі енду і справді не буде😂", " з прем'єрою кохана❤️кліп офігенний і пісня класна😍 🙌❤️ ", "Пісня Кайф, пісня вже не виходити з голови не можу перестати її слухати. Надя це нереально ♥️ ", "Дуже сподобалися твої образи в кліпі, вауу🔥 ", "Пісня і кліп до мурашок, я не можу перестати слухати цю нереальну пісню💔 🔥", "ну чому все без тебе не так?",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Потап в інтерв'ю " Зірковому шляху " розповів, що Надя Дорофєєва дозріла до свого сольного проекту, а її вже колишній колега Позитив – потужний крутий автор, композитор і молодий продюсер, який також продовжить розвиватися.
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