Гуморист Олександр Еллерт показав кумедний кадр з Ксенією Мішиною на відпочинку в Карпатах

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина знайшла своє кохання на популярному проекті "Холостячка". Обранцем зірки став гуморист Олександр Еллерт. Після реаліті-шоу пара почала жити разом і тепер вони майже нерозлучні. Судячи з кадрів в соцмережах, закохані зараз відпочивають в Карпатах, звідки показують безліч фото, відео і сторіс в Instagram.

Так, днями Олександр Еллерт виклав у Мережу кумедні кадри, на яких показав перекошене обличчя Ксенії під час занять йогою. Тепер же гуморист виклав в сторіс чорно-білий знімок, на якому вони зображені з коханою вранці. На цьому кадрі фанати можуть побачити Мішину сонну, без макіяжу і фільтрів, тобто максимально природну.

На фото парочка відображена на крутих сходинках, які вони показували раніше у своїх соцмережах. Олександр позує в темній куртці, а Ксенія в теплій затишній кофті, під якою видно світлий топ. Її волосся зібране в тугий хвіст, а на обличчі не сліду косметики, тільки мила сонна посмішка.

Відзначимо, що раніше колишня "Холостячка" Мішина показувала фанатам на своїй сторінці, як на відпочинку в горах навчилася стояти на цвяхах. Актриса опублікувала знімок з занять, на якому вона схвильована стоїть на дошці з гострими цвяхами і тримає рівновагу.

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