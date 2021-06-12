У мережі з'явився архівний кадр Дана Балана у компанії його колег по "Голосу країни"

Як повідомляє Politeka.net, відомий молдавський виконавець Дан Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту, опублікували милий кадр, який, судячи з усього, був зроблений за часів дев'ятого сезону "Голосу країни", адже на ньому Дан зображений з колегами-суддями шоу.

На знімку видно, що Балан разом з Монатіком і Потапом відображені в темному ліфті. Всі вони і ще один чоловік, дивляться в камеру і мило посміхаються в об'єктив. Особливо забавно виглядає Потап, якому довелося вигнутися, щоб влізти в кадр.

У підписі до фотографії написали: "А ви пам'ятаєте, як все починалося?". Треба сказати, що цей знімок викликав фурор в коментарях, користувачі почали активно обговорювати публікацію, відзначаючи, що на фото не вистачає Тіни Кароль, яка також була у складі тренерів цього сезону вокального шоу. "Тоді я ще не знала, що все буде настільки чарівно", "Кращі з кращих", "А починалося так красиво", "Просто чудово", "На мою думку, найкращий сезон, він був таким душевним", "Це найкращий спогад", "Там декого не вистачає", "Які ви всі класні", - пишуть в коментарях до фото.

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