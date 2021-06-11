Солістка групи "Go_A" Катя Павленко здивувала шанувальників кадрами з гастрольного автобуса

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи Go_А Катя Павленко, яка нещодавно брала участь у "Євробаченні", часто радує шанувальників яскравим публікаціями у своєму Instagram. Так, нещодавно зіркова красуня поділилася в сторіс кадрами з гастрольного автобуса, яким група переміщається по країні. За словами співачки, в цьому "будинку на колесах" вони проведуть три дні.

На кадрах, які показала Катя, можна побачити, що в салоні автобуса замість крісел обладнані спальні місця, які виглядають досить зручними і затишними. Місця звичайно замало, проте це не завадило артистці покликати на свою кушетку хлопця на ім'я ігор.

"Ігорьок, залазь, будемо разом спати", - звертається Катя до хлопця, який стоїть в проході і вибирає собі місце для сну. "Ти худенький, помістимося", - продовжує співачка, коли Ігор підходить до неї. "Хочеш, я покажу тобі свою тримбу", - не розгубився хлопець і звернувся до Павленка, на що вона відповіла угодою.

Також в сторіс артистка показала кумедне фото, якому вона сидить на верхній полиці в позі "лотоса". На ній Темний спортивний наряд з капюшоном і зеленими шкарпетками. Виглядає співачка дуже епічно, враховуючи всю обстановку в автобусі.

Нагадаємо, Солістка Go_A, з'їздивши на Євробачення, отримала премію "Жінка III тисячоліття": "Це тільки початок..."

Як повідомляла Politeka, Солістка Go_A "в запарі" показала своє життя після Євробачення: "Нас тепер всі хочуть".

Також Politeka писала, Суддя "Голосу країни" Монатік насмішив Дорофєєву з Дантесом, вимахуючись під Go_A: "Сію-вію...".