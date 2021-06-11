Яскравий учасник шоу "Холостячка" Олексій Тригубенко підняв важливу тему у своєму мікроблозі

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" і один з головних претендентів на серце Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко після участі в проекті все ж залишився один. Через деякий час після зйомок в реаліті-шоу перспективний наречений так і не знайшов собі пару, зате завоював серця тисяч фанаток в соцмережі Instagram. У своєму мікроблозі хлопець часто ділиться яскравими кадрами зі свого насиченого життя.

А нещодавно в сторіс Олексій поділився історією, свідком якої став на прогулянці в парку. За словами хлопця, він побачив неприємний інцидент-сварку молодої пари з дитиною. Найбільше його обурило, що дорослі лаялися в присутності дитини, адже на думку Тригубенка, така поведінка батьків може відгукнутися їхньому синові в майбутньому.

"Вчора йшов у парку і бачив, як одна пара дуже сильно лаялася в присутності своєї дитини. Ні для кого не секрет, що відносини в сім'ї впливають на те, якими стануть діти. Я вважаю, що в залежності від того, в якій обстановці вони росли, буде відображатися у відносинах в зрілості. Якщо в родині була любов і гармонія, то людина виростає зі стабільною самооцінкою, певною системою цінностей і моралі. Якщо в родині була напружена обстановка, дитина найчастіше виростає з комплексами і образами. Це потім позначається на його відносинах в майбутньому", - розповів Олексій у своїх сторіс і запитав, що з цього приводу думають його шанувальники.

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