Фіналістка шоу "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" Бельченко розповіла, як відходить від шоу

На сторінці проекту в Instagram з'явилося невелике відео-інтерв'ю, в ході якого дівчина відповіла на питання, що цікавлять фанатів, передає Politeka.net.

Зокрема вона розповіла про стосунки з однією з учасниць.

«З Розалі я не підтримую зв'язок, наші дружні стосунки закінчилися ще на проекті. Для мене, як на проекті, так і після нього, було дуже багато неприємних відкриттів, тому таких людей я, поруч з собою, бачити не хочу», - заявила дівчина.

Також Юля зізналася, що все ще ображена на Михайла.

"Я знайшла в собі сили, щоб зважитися відпустити в собі Мішу, але для того, щоб це питання не викликало у мене емоції, мені, звичайно, потрібен час. Зараз ще присутній образа, злість, розчарування в цій людині. Думаю, з часом я все-таки зможу прийняти цю ситуацію і повністю звільнитися. Чесно, я не знаю (чи залишилися почуття до Міші). І думати, чесно кажучи, про це мені неприємно», - розповіла вона.

Як відомо, у фінальній серії шоу «Холостяк», яку показали глядачам 28 травня 2021 року, Михайло Заливако провів три побачення з рештою дівчатами - Розалі, Анею і Юлею "Зайкою". Ще в Києві він попрощався з Розалі, а з іншими - відправився в Дубаї.

Саме там і відбулася остання церемонія. Михайло сказав, що протягом усього проекту відчував себе з Юлею як пара, але згодом він зрозумів, що не відчуває до неї любові.

Нагадаємо, що "Холостяк" Заливако стурбував сумним виглядом поряд з Ганною Богдан.

А ще Politeka писала, що екс-фаворитка "Холостяка" Юлія Зайка в кольорах замість одягу показала нову себе.

Також Politeka повідомляла, що змарніла на" Холостяку " Зайка ефектно з'явилася перед Заливако на пост-шоу.