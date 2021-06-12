Внучка Народного артиста України, судді шоу" Танці з зірками " Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, вразила екстримом на воді

Красуня ретельно стежить за своєю зовнішністю, саме тому вона виглядає значно молодше свого віку, передавати Politeka.net. Анна не тільки використовує різні засоби для підтримки краси і зволоження шкіри, але також займається спортом.

На своєму недавньому відео в Instagram актриса постала в одному купальнику і вперше спробувала флайборд-вид екстремального спорту, що представляє собою польоти на спеціальній дошці, що приводиться в рух за рахунок реактивної сили потоку води, що нагнітається підключеним до флайборду гідроциклом або створюваної повітряно-реактивними двигунами, що працюють на гасі і прикріпленими до флайборду.

"Флайборд !!!! Фантастичний 🤩 вперше в житті флайборд !!!! Фантастичне # keeplearning😂 😂 😂", - написала Анна.

На відео красуня ширяє над водою в кепці і рятувальному жилеті, розставивши руки широко, щоб утримати рівновагу.

За півгодини публікація зібрала понад 1500 переглядів і багато коментарів.

"Як красиво: статна статура", "Дуже красиво!! вона прекрасна!!! Як відчути себе вільним у чарівній воді", " якщо дивитися зі свого офісу, сидячи за своїм столом, я знаходжу все це глибоко несправедливим...😜 😘", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Анна Сафрончик народилася в сім'ї тенора Євгенія Сафрончика і балерини Лілії Чапкіс, які разом з нею давно переїхали до Італії.

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