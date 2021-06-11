Руслан Євдокименко, єдиний син співачки Софії Ротару, викликав приємні емоції у шанувальників

50-річний Євдокименко, який вже давно займається продюсуванням своєї зіркової матері, опублікував нове фото в Instagram, передає Politeka.net.

Чоловік у синій сорочці нарозхрист, темній кепці й сонцезахисних окулярах позував на тлі колоритної ретро-будівлі, показавши себе крупним планом. У підписі стає зрозуміло, де зараз знаходиться зірка.

"Ах, Адєсса...😎✌️🌤",- повідомив син Ротару.

Вочевидь, Руслан вирішив відпочити на українському курорті, на відміну від інших зірок, які вибирають зарубіжні теплі країни. Судячи з геометки, будівля, на тлі якої позував Євдокименко, - готель преміум-класу Bristol Hotel Odessa, розташований в центрі міста, що пропонує своїм гостям більше сотні розкішних номерів. Швидше за все, саме тут і зупинився продюсер.

Користувачі не стримали емоцій у коментарях:

"Ласкаво просимо"

"Перлина біля моря!😂"

"👍 😊 🙌з приїздом вас, Руслан!"

"☀️ Гарного відпочинку🌈"

"👍За спиною красива будівля (Архітектура)"

"Улюблений готель ))"

До цього ми розповідали, як Євдокименко зустрів літо з келихом в руці. Чоловік обдарував шанувальників щирою посмішкою, побажавши всім гарної погоди.

"Ну що, теплого літа всім! 🌤першийденьліта", - написав Руслан.

Користувачі в коментарях відгукнулися взаємними привітаннями: "і Вам! ☀️☀️", "Спасибі велике😘 взаємно☀", "головне, не померти від холоду в перший день літа)))) всім удачі!!!"

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