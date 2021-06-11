Ольга Сумська весело та з користю провела час в компанії своєї колеги з серіалу "Кріпосна" Наталки Денисенко
Так, 54-річна українська "Роксолана" й загальна улюблениця Сумська показала майстер-клас з приготування борщу. Актриса поділилася секретом зі своєю молодшою колегою, 31-річною Денисенко. Остання встигла знятися в десятках телепроектів, але особлива популярність до неї прийшла з роллю саме в "Кріпосної". Також вона є подругою і кумою іншої відомої актриси Ксенії Мішиної.
У нових "сторіз" у себе в Instagram Сумська опублікувала кадри, похвалившись своїм кулінарним талантом в гостях у Денисенко, передає Politeka.net. Наталка повідомила, що вони з Олею готуватимуть борщ за фірмовим рецептом останньої.
"Так! Це "кулінарна програма" Наталки і я, власне, вже підготувала інгредієнти, і буде борщ по-сумсківськи", - оголосила Оля, показавши овочі, квасолю та інші продукти, розкладені по тарілках.
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Як проходив сам процес готування, на жаль, залишилося за кадром, зате знаменитості похвалилися результатом.
"Друзі, ми це зробили! Ось він, борщ по-сумсківськи з білими грибами", - красуні показали ще паруюче блюдо, густе й характерного червоного кольору.
"Боже, який аромат... у мене просто течуть слинки... Я його зараз увіллю в себе!", - із захопленням вигукнула Наталка.
Раніше ми розповідали, як Денисенко показала незвичайну розвагу з чоловіком, теж актором, Андрієм Фединчиком. Пара здійснила свій перший політ на вертольоті.
"Відчуття нереальні!!!! Як круто було б мати можливість літати так в різні міста", - поділилася дівчина.
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