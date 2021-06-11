Ольга Сумська весело та з користю провела час в компанії своєї колеги з серіалу "Кріпосна" Наталки Денисенко

Так, 54-річна українська "Роксолана" й загальна улюблениця Сумська показала майстер-клас з приготування борщу. Актриса поділилася секретом зі своєю молодшою колегою, 31-річною Денисенко. Остання встигла знятися в десятках телепроектів, але особлива популярність до неї прийшла з роллю саме в "Кріпосної". Також вона є подругою і кумою іншої відомої актриси Ксенії Мішиної.

У нових "сторіз" у себе в Instagram Сумська опублікувала кадри, похвалившись своїм кулінарним талантом в гостях у Денисенко, передає Politeka.net. Наталка повідомила, що вони з Олею готуватимуть борщ за фірмовим рецептом останньої.

"Так! Це "кулінарна програма" Наталки і я, власне, вже підготувала інгредієнти, і буде борщ по-сумсківськи", - оголосила Оля, показавши овочі, квасолю та інші продукти, розкладені по тарілках.

Як проходив сам процес готування, на жаль, залишилося за кадром, зате знаменитості похвалилися результатом.

"Друзі, ми це зробили! Ось він, борщ по-сумсківськи з білими грибами", - красуні показали ще паруюче блюдо, густе й характерного червоного кольору.

"Боже, який аромат... у мене просто течуть слинки... Я його зараз увіллю в себе!", - із захопленням вигукнула Наталка.

Раніше ми розповідали, як Денисенко показала незвичайну розвагу з чоловіком, теж актором, Андрієм Фединчиком. Пара здійснила свій перший політ на вертольоті.

"Відчуття нереальні!!!! Як круто було б мати можливість літати так в різні міста", - поділилася дівчина.

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