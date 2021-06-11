Вокалістка гурту KAZKA Олександра Зарицька збентежила розкішним образом і довгоочікуваним оголошенням

Як відомо, 28-річна харків'янка Саша, отримавши юридичну освіту, вирішила пов'язати своє життя зі сценою. Дівчина з дитинства мріяла стати співачкою. У 2014 році вона брала участь у проєкті "Голос країни", а в 2017-му разом із Микитою Будаш створила групу «KAZKA». У цьому ж році колектив випустив свій перший сингл "Свята", з яким вони пройшли кастинг на шоу "Х-фактор", де група зайняла 7 місце.

Зараз Зарицька з музикантами продовжує радувати шанувальників новими творчими проєктами. Так, дівчина повідомила про прем'єру пісні "Красива серцем", зробивши відповідний пост в Instagram, передає Politeka.net.

Ця композиція стала саундтреком до серіалу «Моя улюблена Страшко» - адаптації всесвітньо відомого колумбійського серіального формату «Betty la fea» або «Ugly Betty», який свого часу став найуспішнішою теленовеллою. У Росії він був знятий як «Не родись красивой» з Неллі Уварової в головній ролі.

"Бути красивим серцем - найважливіше за все це! ❤️ Шукайте нашу нову пісню на всіх майданчиках і любіть себе. Ви прекрасні!", - йдеться в підписі до фото.

На знімку Саша позувала в розкішній сукні з довжелезним шлейфом, буквально "потонувши" в шовку. Крім того, зірка блиснула чарівним декольте.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Однією з перших на пост відреагувала ведуча Леся Нікітюк, написавши: "Фантастична❤️".

"Сашенька! Головне, люби себе, а пісня дуже крута, і ти, Сашуля, наша найкраща наша українка!!!💙💛"; "🔥Ти така красива Саша😍"; "Прямо в серденько 💔"; "Прем'єра - вау! Пісня - це просто стан душі👏 🔥"; "не можу наслухатися... Це щось абсолютно неймовірне... Це гімн любові до себе... Це те, що має надавати сили рухатися вперед, незважаючи ні на кого і ні на що❤️"; "ти дуже приємна дівчина", - відгукнулися інші шанувальники KAZKA.

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