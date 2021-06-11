"Та що ти будеш робити..."

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина, збентежила яскравими кадрами з відпустки в сонячній Греції

Кохана 35-річного артиста Ірина Демічева, яка є одним з менеджерів проєкту MONATIK, частенько радує підписників в Instagram кадрами з особистого життя. У новому пості дівчина показала "вершину айсберга" свого відпочинку в Греції, пообіцявши зовсім скоро здивувати шанувальників ще більше, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах щаслива Ірина продефілювала по вимощеній камінням доріжці, будучи в приталеній сукні ніжно-рожевого відтінку. Лук доповнила сумочка-бананка у неї на животі та білі кросівки. Також можна розглянути білосніжні будови з колоритною архітектурою і незвичайними рослинами.

"З посмішкою на обличчі згадую приголомшливу поїздку в Грецію, зовсім скоро не розповімо, а покажемо все😉", - підписала кадри дружина Монатіка.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Примітно, що деяким здалося, ніби Ірина при надії. Нагадаємо, пара вже виховує двох синів: 4-річного Платона і 5-річного Данила.

"Чому мені все таки здається, що в родині буде поповнення? 🤔"

"Сильно красива 💕"

"Чекаююю❤️"

"Та що ти будеш робити...з цією красою?!))))"

Раніше ми розповідали, що дружина Монатіка показала, як з чоловіком і дітьми відвідала музей Гаріка Корогодського.

У підписі до публікації дівчина писала: "Щиро захоплююся людьми, які не просто проживають життя, а істинно запалюють його. @garikkorogodski ну який же ви неймовірний і неповторний, як і все, що створюєте".

Нагадаємо, Дружина Монатіка не змогла стримати сліз, показавши коханих чоловіка і синів: "не вірю, що ми...".

Як повідомляла Politeka, Сини Монатіка в стилі " Гаррі Поттера "феєрично попрощалися з дитинством:" сльози струмком...".

Також Politeka писала, Суддя "Голосу країни" Монатік показав унікальні кадри своєї репетиції: "обожнюю цю частину...".