Подорослішала "бджілка" Аліна Гросу позбавила фанатів дару мови, продемонструвавши новий образ
Аліна, яка почала кар'єру в 4 рочки, останнім часом радує шанувальників "вибухом" творчості. Дівчина презентує пісню за піснею і активно веде сторінки в соцмережах. Можливо, на неї так впливають її нові відносини. Як відомо, рік тому зірка пережила важке розлучення з молодим бізнесменом Олександром Комковим, якого звинуватила в зраді. Зараз співачка зустрічається з 37-річним актором Романом Полянським і не соромиться показувати своє щастя в Мережі.
Так, співачка, яка нещодавно відзначила 26-річчя, опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net. Гросу останнім часом багато експериментує з образами. Заради цього кадру дівчина перетворилася на "хижачку": на ній була леопардова сукня з розрізом від стегна та високі шпильки.
"Рожевого багато не буває🤪 💖 👄 оціни образ від 1 до 10 😉 #малиновыегубы скоро", - Гросу заінтригувала майбутньою прем'єрою нового кліпу.
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Користувачі кинулися коментувати побачене:
"супер 10 😊"
"Аліночка Вау 10❤️"
"Зірочка😍😍"
"Яка гарна ❤️"
"в десяточку!!!!!!!!!"
"Ви дуже гарненька) дивлюся ваші кліпи і отримую справжнє задоволення) удачі Вам"
Раніше ми розповідали, Гросу в одному з інтерв'ю чесно відповіла на питання ведучого, чим "вона крутіше за інших".
"Я не крутіше, я просто інша - і все. Багато в чому: і поглядами якимись своїми на життя, і звичністю, простотою якоюсь своєю. Я не відходжу від себе, я не намагаюся щось грати, якось себе по-іншому з чимось асоціювати... Я начебто людина з шоу-бізнесу, але з іншого боку мене ростили абсолютно... ну, я росла в Чернівцях, і там звичайні люди, для яких шоу-бізнес - це взагалі незрозуміле", - розговорилася співачка.
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