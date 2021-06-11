Співачка Наталія Могилевська здивувала надихаючими кадрами

Як відомо, 45-річна артистка, яку останнім часом частенько "лають" в Мережі за розповнілий вигляд, вплуталася в несподіване парі. Співачка посперечалася з відомим українським фітнес-тренером із "Зважених і щасливих" Анітою Луценко, що зможе скинути чотири кілограми до 26 червня. Інакше - їй доведеться збрити свої розкішні локони.

"Якщо до 26 червня не скину 4 кг, то буду голитися налисо. Приєднаюся до челенджу Аніти Луценко #26іюнязубдаю. Аніта обіцяла стрибнути з парашутом, Даніель Салем, який страждає на клаустрофобію, закритися на годину в труні, а я - поголитися налисо😄", - Наталя збентежила новинами.

Тепер зірка ретельно стежить за своїм харчуванням. Їй доводиться відмовляти собі у смачненькому, але в іншому - Могилевська не зраджує своїм звичкам. Зокрема, відпочинок після важких концертів ніхто не відміняв.

"Кожен раз після концерту в Дніпрі мене чекає теплий і затишний готель. Дякую за прекрасні вихідні! # Могилевська #літо #вихідні", - повідомила вона, показавши нове відео в Інстаграм, передає Politeka.net.

На кадрах співачка спочатку прогулюється по зеленій території готелю в сукні забарвлення "зебра", потім розслабляється на березі річки в стильному білому костюмі і, наостанок, позує біля басейну в помаранчевому вбранні.

"Дуже красиво❤️"; "Яка краса😍"; "Ви прекрасні 😍"; "вже схудла"; "Привіт Наташенька і Вам бажаю хороших вихідних, я на вихідні слухаю тільки ваші пісні😂", - коментують користувачі.

Нагадаємо, схуднення Могилевської пішло не за планом, співачка терміново звернулася до українців: "і що мені тепер робити?".

Як повідомляла Politeka, Могилевська несподівано оточила себе дітьми і здивувала розвагами: "Боже, як...".

Також Politeka писала, що розповніла Могилевська спантеличила зовнішністю в сукні з відкритим декольте: фото.