Відома українська фітнес-тренер і зірка "Зважені та щасливі" Аніта Луценко показала чарівне фото і розповіла про свою роботу

Як повідомляє Politeka.net, популярна фітнес-тренер і зірка шоу "Зважені та щасливі" Аніта Луценко часто радує шанувальників яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним літнім фото, а в підписі до нього надихнула українок на зміни.

На новому фото Аніта відображена на тлі безкрайнього блакитного неба і знята з незвичайного ракурсу. Перед камерою вона з'явилася в повітряному світлому вбранні - коротких білих шортах і бежевому топі, поверх якого на вітрі майорить світла прозора накидка. Цей наряд підкреслив витончену фігуру і стрункі ніжки тренера. Її волосся розпущене і трохи розпатлане вітром, а на обличчі легкий макіяж і загадкова посмішка.

У підписі до фотографії Луценко написала: "Бути легше, бути позитивніше, не зациклюватися на "не можу, не виходить", а думати, що МОЖУ ЗРОБИТИ ПРЯМО ЗАРАЗ?". Користувачі тут же почали коментувати нове фото Аніти, засинаючи її компліментами в коментарях. "Аніта, ти як завжди в точку і вчасно", "Аніта, ви прекрасні", "Спасибі", "Це точно", "Істина", "Відмінне напуття на день! Спасибі! У всьому намагаюся бачити можливості, мислити позитивно", - пишуть фанати під фото тренера.

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