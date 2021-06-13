Відомий співак Сергій Лазарєв показав яскраве фото з солісткою російської групи "Artik&Asti"

Як повідомляє Politeka.net, довгий час Сергію Лазарєву приписують таємний роман зі співачкою Ані Лорак, артисти ці чутки не коментують, називаючи свої стосунки дружбою. Однак, в соцмережах артиста вже давно охрестили "коханцем" Лорак, а він час від часу підігріває ці чутки, викладаючи спільні фото зі співачкою. Однак, цього разу Сергій показав у своєму мікроблозі в Instagram яскравий кадр, на якому позує в компанії відомої співачки, солістки групи "Artik&Asti" Анни Дзюби.

За словами Сергія, він відвідав концерт групи і залишився задоволений, ще й фото з солісткою зробив. Правда, фанати не впізнали Анну на фото, багато розкритикували її образ і зовнішній вигляд. На знімку Лазарєв позує в темних джинсах і з білою футболкою і чорним піджаком. Дівчина поруч з ним з'явилася в екстравагантному рожевому костюмчику з блискітками, її волосся недбало укладені, а на обличчі яскравий макіяж і посмішка.

У підписі до фото Лазарєв написав: "Вчора побував на концерті групи "Artik&Asti" в Крокусі! Люблю багато їх пісні, і з задоволенням прийшов, послухав, підспівав і подивився живцем! Вітаю хлопців з аншлагом і відмінним концертом. @astiselfmade, радий був побачитися!". Користувачі тут же почали активно обговорювати нове фото артиста: "Що у дівчини з обличчям? Це дійсно зараз модно?", "Обожнюю цю групу! Одна з небагатьох, у якої в піснях ще залишився сенс", "Що у жінки з обличчям? Перебір з гримом або пластика?", "Дівчина невпізнанна", "Вона жива? ЧИ гумова?", "Які гарні".

Нагадаємо, Пристрасний "коханець" Ані Лорак засвітився з гарячою блондинкою в найсміливіших позах: "Це приголомшливо".

Як повідомляла Politeka, "Коханець" Ані Лорак проміняв співачку на спекотну блондинку в міні: "З дівчиною виглядає якось...".

Також Politeka писала, "Коханець" Лорак Лазарєв показав ефектній блондинці, на що здатний: з таким хоч на край світу.