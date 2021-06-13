Актриса і співачка Дженніфер Лопес підбирає максимально відкриті наряди для прогулянки по місту

Між своїми тренуваннями Лопес часто прогулюється на вулиці з пляшкою води або свіжого соку. Оскільки 51-річна знаменитість впевнена, що ключ до здоров'я в правильному зволоженні шкіри, вона п'є дуже багато рідини, але відмовилася при цьому від усього ненатурального і навіть чаю.

Як видно на нових кадрах, які шанувальники почали масово публікувати в мережі, Лопес підтримує форму в тонусі, щоб на нових концертах не зганьбитися. Велика частина образом Дженніфер досить відкрита, тому в подібних нарядах слід виглядати бездоганно.

Кольорові лосини з яскравим принтом і червоний маленький топ добре підкреслили всі вигини Лопес, а її проста зачіска тільки зробила її молодшою, адже без пишних перук зірці вдається виглядати помітно миліше. Прості прикраси і блискучий стакан з напоєм доповнили прогулянковий наряд Дженніфер. Однак головним акцентом образу став, звичайно ж, прес Лопес, якому можуть позаздрити багато жінок.

Однак, далеко не завжди спортивні образи Лопес припадають фанатам до душі. Раніше схожі кадри збентежили фанатів. Артистка поспішала на тренування в незвичайних лосинах, що і обурило аудиторію, адже артистка виглядала не особливо привабливо з їхніх слів:

"У такому віці показувати це саме в лосинах, вже поганий тон)) туніка їй тут не завадила б) а так вогонь тітка!;А вона фору дасть 20-ти річним)); скільки темпераменту, сили, не заздріть; якби не написали, що це вона, то можна було б подумати, що це звичайна тітка в пом'ятої футболці...; Пора б їй вже Змінити стиль одягу; вона душу дияволу продала,чи що ?».

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