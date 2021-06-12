Популярна українська співачка Надія Мейхер порадувала шанувальників чарівним фото і заговорила про особисте
Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і актриса Надія Мейхер, яка починала свою сценічну кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно 39-річна красуня опублікувала в соцмережі чарівну фотографію, а в підписі до неї залишила довгий пост роздумів про життя і минуле.
На знімку Надя відобразила себе сама в робочій обстановці. Перед камерою вона з'явилася в білій футболці з цікавим принтом, поверх якої накинула чорну шкіряну курточку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.
У підписі до публікації Мейхер написала свої міркування про життя і минуле, відзначаючи, що ніякої стабільності не існує і не потрібно до неї прагнути. "Як часто ми хочемо почати життя з чистого аркуша, або хоча б якісь фрагменти нашого життя змінити в іншому напрямку? Як часто ми готові до того, щоб залишити у спокої фрагменти нашої книги в минулому, фрагменти, які є головним стопором до нового? Не стримуйте себе, не ховайте голови в пісок... Розправте крила, і летите назустріч своїм великим можливостям, до свого істинного потенціалу. І ні, стабільності немає!",- написала Надія.
Дочка Лорак росте копією її колишнього чоловіка Мурата, як вона виглядає зараз: "Все таки швидко летить час"
Життя чоловіка обірвалося в одну мить на одеській трасі, кадри: "хотів купити полуницю"
Біда у Лесі Нікітюк, зірка вийшла на зв'язок, ошелешивши подробицями: "Я розумію, хто це зробив…"
Лесю Нікітюк зламали в Instagram, зливши пікантні фото на загальний огляд: "Все при ній"
"Тіло сховав у колекторі": розкрилися деталі вбивства 8-річного українця
Нагадаємо, Пишногруда екс-ВІА Гра Мейхер звела з розуму в образі монашки: "Ох, Надя, що ж ти робиш...".
Як повідомляла Politeka, Пишногруда Мейхер в шовковому міні змусила тремтіти витонченими контурами: "Насолода для очей"
Також Politeka писала, Фігуриста екс-ВІА Гра Мейхер показала самий "сік" у сміливому розрізі сукні: "Богиня не інакше".