Популярна українська співачка Надія Мейхер порадувала шанувальників чарівним фото і заговорила про особисте

Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка і актриса Надія Мейхер, яка починала свою сценічну кар'єру в групі "ВІА Гра", часто радує публіку яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно 39-річна красуня опублікувала в соцмережі чарівну фотографію, а в підписі до неї залишила довгий пост роздумів про життя і минуле.

На знімку Надя відобразила себе сама в робочій обстановці. Перед камерою вона з'явилася в білій футболці з цікавим принтом, поверх якої накинула чорну шкіряну курточку. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і задумливий вигляд.

У підписі до публікації Мейхер написала свої міркування про життя і минуле, відзначаючи, що ніякої стабільності не існує і не потрібно до неї прагнути. "Як часто ми хочемо почати життя з чистого аркуша, або хоча б якісь фрагменти нашого життя змінити в іншому напрямку? Як часто ми готові до того, щоб залишити у спокої фрагменти нашої книги в минулому, фрагменти, які є головним стопором до нового? Не стримуйте себе, не ховайте голови в пісок... Розправте крила, і летите назустріч своїм великим можливостям, до свого істинного потенціалу. І ні, стабільності немає!",- написала Надія.

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