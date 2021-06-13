Популярна українська співачка Надя Дорофєєва заради нового треку кардинально змінила імідж

11 червня екс-солістка "Время и Стекло" випустила новий кліп на пісню "Чому".

Артистка зізналася, що композиція присвячена емоціям після розставання. Тепер знаменитість у всю піарить свою нову роботу, не забувши похвалитися, що пісня вже увійшла в популярні топ-чати. Про це вона повідомила шанувальникам у себе в Instagram, передає Politeka.net.

"Пісня "Чому" вже в топ-чартах, кліп в трендах . Давайте вище ⚡️⚡️⚡️ 💪", - написала Дорофєєва.

Також в мікроблозі зірка показала кілька кадрів з кліпу. Як видно, вона кардинально змінила імідж.

Надя з'явилася перед камерами в білосніжному вбранні з міні-топом і широкими штанами, які вона спустила і засвітила труси з високою талією. Також у неї була зачіска з пофарбованим рожевим волоссям.

Шанувальники популярної артистки не пройшли повз і почали активно коментувати її зовнішній вигляд, деякі не впізнали Надю, переплутавши її з популярною російською блогеркою і ведучою програми "Орел і Решка" Настею Івлєєвою. Інші фанати засипають Надю компліментами, відзначаючи, що сам кліп і образи Дорофєєвої їм дуже сподобалися.

" У. Рівень",

"Капець Надька",

"Я спочатку подумала, що це Івлеева😅",

"Як же тобі підходить цей образ, нереально красиво!🔥😍",

"Далі тільки більше!🔥",

"Пісня кайф!! Не можу перестати її слухати і дивитися на кліп , дуже сподобалися твої образи в цьому кліпі ! Нереально!🔥",

"Яка ж ахеренная пісня😍 😍 Надюха, тооооп ❤ ️хітяра просто🔥 💥", - пишуть в мережі.

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