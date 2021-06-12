Популярна телеведуча Дар'я Трегубова показала яскраві кадри зі зйомок фільму

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса і телеведуча Дарина Трегубова свого часу стала однією з найяскравіших ведучий шоу "Х-фактор", також вона знялася в безлічі фільмів і вела величезну кількість телепередач. Красуня активний користувач Instagram, де часто ділиться з шанувальниками результатами яскравих фотосесій. Так, нещодавно зірка показала фанатам фотографії зі зйомок проекту"Олена і капітан".

На знімках Даша відображена в різні образах і локаціях, і на більшості з них вона позує без макіяжу. За словами артистки, саме це стало для неї несподіваним випробуванням під час цих зйомок.

"Ми феєрично (під проливною зливою) закінчили зйомки проекту "Олена і капітан". Проект дуже душевний і з приємною часткою екшену. Мою героїню намагалися вбити, викрадали, вона тонула і ховалася від переслідувачів в лісах (а це означає, що половину фільму я в кадрі без мейку, зачіски і в чоловічому одязі – що стало найнесподіванішим випробуванням)", - поділилася Трегубова в підписі до фотографій.

Шанувальники в захваті від нових фото актриси і телезірки, її засипають компліментами в коментарях до публікації: "Фотографії дуже хороші!", "Красуня!", "Дівчина, ви як завжди на висоті", "Залишилося тільки дочекатися і потім насолоджуватися цим прекрасним проектом. Даша - неймовірна! Захоплююся", "Вам пасує не тільки картата сорочка. Чарівна, просто вогонь".

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