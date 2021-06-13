Український співак Олег Винник показав закадрові кадри свого концертного туру навесні

Артист дав концерт, отримавши велику подяку глядачів, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Співак показав кадри свого приготування до виступу, концерту, а також коментарі глядачів. Люди були щасливі відвідати концерт улюбленого артиста.

До слова на кадрах можна помітити, як співак виступає на сцені не один, а в компанії бек-вокалістки Таюне (Таїсії Сватко), яку в мережі прозвали таємною дружиною виконавця.

Відомо, що Олег приховує своє особисте життя, проте в мережі ходять чутки, що він одружений на вищеназваній співачці.

"Неймовірно радісно і приємно повертатися у ваші міста і концертні зали, бачити щасливі очі, посмішки, чути оплески і відчувати гарячі серця ❤️💛❤️ ви най-най-най !!! 😎

Повний відеобекстейдж весняних концертів вже на YouTube! Шукайте себе в ролику 😉 Кайфую від ваших справжніх емоцій, які ви щедро вихлюпуєте після наших зустрічей! 😘", - написав співак.

За годину публікація зібрала майже 7000 переглядів і багато коментарів.

"Ми такі щасливі, від зустрічей з нами🔥, це так щиро🙌 і нехай більше ніщо і ніколи, не завадить нашим зустрічам!😍 ", "Кращий 😍", "чекаю твій новий тур, тому що дуже хочу до тебе", " так, дійсно радісно !!! 👏 ", "Коли будете в Житомирі ❤️🔥 👏"," класний ролик, так люблю ваші бекстейджі з концертів", - написали користувачі Мережі.

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