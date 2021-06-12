Ресторатор і суддя " Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво анонсував вихід нового шоу

Як передає Politeka.net, кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

"Довгоочікувана прем'єра літа Майстер шеф. CELEBRITY». Вмикайте о 21: 00 і отримуйте свою порцію позитиву!",- повідомив Кухар у підписі до серії фото.

Так, у першому випуску в кулінарній битві зійдуться зіркові блондинки і брюнетки - Оля Полякова, Аліна Гросу і Таяна проти команди Надії Мейхер, Ольги Цибульської і Даші Астаф'євої.

Судячи з усього, головними у своїх командах будуть Полякова та Астаф'єва.

"Хто кого?",- поцікавився Ектор у своїх підписників.



А ось українці в коментарях не сильно зраділи виходу нового шоу і вказали на прорахунки організаторів.

"Який жах .... перетворили шоу про їжу на піар актрисульок! Я все розумію шоу і т. д, але санітарні норми є, працюють з їжею, там це волосся, противно. Можна хоч їм зачіски зробити щоб це волосся не висіло", "Ох, знову хвости в тарілках", " а розпущене волосся, які прям з тарілки звисають це нормально для кухарів? Я розумію що МастерШеф за 10 років з нормальної передачі став чисто шоу для недалекий, але Ектор ви були іконою кухарських стилю, а зараз це навіть соромно дивитися", - писали в коментарях під постом.

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