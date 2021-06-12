Відома українська телеведуча Катя Осадча засвітилася в компанії репера Потапа (Олексій Потапенко) і його сина

Попри те, що телеведуча знаходиться в цікавому положенні, вона продовжує працювати, передає Politeka.net. Зірка регулярно бере інтерв'ю в українських зірок для своєї передачі "Світське життя".

Цього разу одними з героїв програми стали репер Потап і його син, Андрій. Кадр з'явився в сторіс офіційної групи передачі.

Так, в кадрі Осадча позувала в світлому вбранні, а герої випуску в стильних луках. Видно, наскільки виріс Андрій. До слова хлопчик народився у 2008 році й зараз йому 12 років. Здається, син скоро буде ростом, як його батько.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, Андрій Потапенко народився в шлюбі з продюсером Іриною Горовою. Остання і Потап розлучилися у 2014 році, хоча офіційно про розставання вони розповіли тільки через кілька років.

Зараз Потап перебуває у шлюбі зі своєю колегою Настею Каменських. Поки у пари немає дітей, а артистка активно займається розвитком сольної кар'єри.

А ось, до слова, Катя Осадча чекає вже третю дитину. Першого сина, Іллю, вона народила, перебуваючи у відносинах з українським бізнесменом у 2002 році.

А у 2017 році телеведуча стала матір'ю вдруге, народивши Івана. З того ж року зірка перебуває у шлюбі зі своїм колегою Юрієм Горбуновим. Пара довго приховувала свої стосунки.

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