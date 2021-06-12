Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників змінами в зовнішності
Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка і актриса Аліна Гросу, яка кілька місяців тому розлучилася з чоловіком Олександром Комковим, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в соцмережі Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася з шанувальниками кадром із закулісся зйомок кліпу, на якому її просто не впізнати.
На новому фото, яке Аліна зробила в дзеркало гримерки, її можна побачити в абсолютно новому яскравому образі. Перед камерою красуня з'явилася в хитромудрому вбранні, який складається з двох частин – одна повністю рожева, друга світла з гепардовим принтом. Але найбільше уваги привертає зачіска зірки, а точніше колір волосся – вони у неї яскраво-рожеві з декількома світлими пасмами, а на обличчі викликає макіяж з малиновими шубами.
Власне, цей образ Гросу приміряла для нового кліпу" малинові губи", який знімала днями. У підписі до публікації співачок написала: "в якому кольорі я вам найбільше подобаюся? Блондинкою / брюнеткою або якесь нестандартне рішення?". Шанувальники тут же почали активно обговорювати нове фото співачки, ділячись своєю думкою, багато хто погодився, що найбільше Аліні пасує бути блондинкою.
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