Відома українська актриса Ольга Сумська поділилася яскравими кадрами зробленими по дорозі на український курорт
54-річна артистка, завдяки догляду за собою, вражає зовнішністю, повідомляє Politeka.net. Зірка може дозволити собі показатися без макіяжу.
Знаменитість неодноразово зізнавалася, що не користується косметикою в повсякденному житті, але з ранку обов'язково наносить крем.
На нових кадрах в Instagram зірка показала себе без макіяжу під час прогулянки. Красуня вирушила до Одеси, і зупинилася біля макового поля.
"У жовтих кольорах фото вже було... Тепер у червоних! 😉 Одещина💛 💙! Вибачте, друзі, не втрималася ... Макові поля ... Тут їх цілі плантації ... 🌺Божественна краса! Я в захваті! ❤ ️ ",- написала актриса.
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За годину публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Яка краса !👏 👏 👏 👏 ", "Олечка, як я вас люблю в природному, натуральному вигляді, якщо можна так висловитися... Ви така мила і симпатична", " краса😍 😍", "яка краса!!! 😍", "😍😍😍🔥🔥🔥❤️Яка краса!Виглядаєте дуже красиво😍 🔥", "Ви чудові!)) 👌 💞 ", "чудове фото, повне квітів маку🌺", - написали користувачі Мережі.
Зазначимо, артистка розповіла, що сосиски, тости, жирна яєчня і інша важка їжа - це те, чого немає в її раціоні. Зірка також відмовилася від шоколаду.
На гастролі актриса бере з собою приготовлену їжу або замовляє «корисну» доставку.
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