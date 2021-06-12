Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, під час незвичайної домашньої зйомки показала ідеальну фігуру

Супермодель підтримує форму вже багато років, не бажаючи набирати зайвого і слідуючи власним планом тренувань і харчування. Алессандра при цьому любить показувати себе на публіці без макіяжу і укладок.

Під час зйомки в домашньому стилі модель підкреслила фігуру мінімумом одягу і простими деталями. При цьому сяючий вигляд моделі часто викликає питання у шанувальників: зірка виглядає значно молодше своїх років.

Так, по 40-річній зірці на вигляд і не скажеш про її вік точно. Одного разу Алессандра навіть зазначила, що вона дуже не любить втрачати привабливість, тому навіть через лінь, бажання відпочити і нічого не робити часом повертається в зал. Як видно на кадрах, Амбросіо також часто відвідує пляж для ідеального засмаги.

Не так давно знаменитість взяла участь відразу в декількох фотосесіях для модних глянців. Причому Амбросіо також стала представником нової лінійки купальників. В Instagram відразу були представлені цілі серії кадрів із зіркою, сміливо позує у відкритих бікіні.

Фанати були захоплені красою жінки:»така молода, краще лялечки; неймовірно, дивовижна краса; не піддається часу; Сезон відкритий для бікіні; віє солодким морським бризом; чудово; красиво🔥; Ваші бікіні такі красиві so".

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