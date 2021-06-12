Зірка "Кріпосної" і "Спіймати Кайдаша", відомий український актор Тарас Цимбалюк обрадував фанатів

З 2019 року Тарас Цимбалюк знімається в серіалі "Кріпосна" в ролі коваля Назара, повідомляє Politeka.net. За цей час персонаж у виконанні актора зумів закохати в себе мільйони.

Шанувальники очікують новий сезон серіалу, і ось Цимбалюк обрадував їх новиною.

"Кріпосна-3 🎬 восени на СТБ!",- написав актор, підкріпивши кадром з серіалу.

На фото Тарас постав в образі свого героя Назара. Артист був зарослим - з бородою і довгою чолкою. На обличчі у нього був шрам, а погляд якимось пронизливо злим.

За шість годин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"У нас ще навіть другої частини не було😢", " чекаємо 🙌❤️ Один з кращих серіалів після Кайдашів. Кайдаші моя ❤️😍", " я так розумію восени вийде фільм🔥 🔥 🔥. Подивлюся обов'язково. Фото вогонь🔥 🔥 🔥 брутальність зашкалює🔥", " нічого собі! Чекаємо продовження", " оооһ, це відмінне фото❤️", " Ну нарешті ❤️ ще трохи😍 🔥", "як завжди,красень:*)", - написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Тарас Цимбалюк нещодавно показав себе в оновленому образі. Артист написав, що вперше за кілька місяців побував у перукаря, адже цього вимагала його роль.

"Перший раз за 8 місяців підстригся і поголився. Кріпак Назар👋 🏽❤️", - написав він у пості.

Користувачі Мережі тут же зробили акторові багато компліментів.

Нагадаємо, Цимбалюк з " кріпосної» з'явився під ручку з відомою актрисою

А ще Politeka писала, що Цимбалюк з "кріпосної" поділився дитячими спогадами

Також Politeka повідомляла, що Цимбалюк з «кріпосної "і» Спіймати Кайдаша" без футболки показав м'язи після тренуван