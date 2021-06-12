У мережі з'явилися відео виступу Дана Балана на закритому заході в Києві

Як повідомляє Politeka.net, відомий Молдавський Виконавець Дан Балан, який нещодавно спростував чутки про роман з українською дівою Тіною Кароль, має активний фан-клуб, який ретельно стежить за його життям. Нещодавно на фан-сторінці в Instagram, присвяченій артисту, опублікували кілька відео з його виступу на закритій вечірці.

Повідомляється, що виступав Дан на вечірці в Києві 9 червня, звідти і ці відео. На кадрах видно, що Молдавський мачо здорово запалив публіку своїм живим концертом. На сцену він вийшов не тільки в супроводі музикантів, а й кількох дівчаток з підтанцьовки. Правда, і в коментарях користувачі розкритикували. Як і самого Балана - фанати незадоволені, що артист вже давно не дає концертів для всіх, а виступає тільки на корпоративах і заритих заходах.

У підписі до публікації йдеться: "Відео з виступу Дана на заході в Києві 09/06". Користувачі тут же почали обговорювати ролики з виступу Балана.

"Це був концерт чи якийсь захід?", "Захід", "Чим така підтанцьовка, краще без неї", "Ну і підтанцьовка, хто на що здатний. А співав, як завжди, добре", "А по Дану видно, коли він на концерті – запальничка, або як тут вийшов, швиденько проспівав і поїхав", "Красунчик", "Комусь пощастило, Дана побачили", "Він взагалі збирається концерти влаштовувати, чи так і буде тільки на приватних заходах виступати?",- пишуть в коментарях.

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