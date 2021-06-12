Анна Саліванчук здивувала яскравим фото й несподіваним закликом
35-річна актриса та дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в стильному вбранні та незвичайній позі, передає Politeka.net.
Як відомо, Саліванчук нещодавно пережила серйозну операцію на хребті, випавши потім майже на місяць з соцмереж. Дівчина нещодавно вийшла на зв'язок, повідомивши шанувальникам, що з нею все в порядку, і вона вже з головою пірнула в роботу. Широка популярність прийшла до Анни після головної ролі в картині "Три сестри". Пізніше вона знялася у фільмах "Повернення Мухтара", "Брат за брата", "Віра, Надія, Любов", "Свати", "Сусіди", "Трава під снігом", "Одного разу під Полтавою" та ін.
У своєму новому пості актриса позувала в асиметричній сорочці та чорних джинсах з високою талією, сівши по-турецьки. Яскравий макіяж з акцентом на очі доповнив її лук.
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У підписі Саліванчук пояснила, що на її думку означати бути "сильною жінкою".
"Часи і можливості змінюються... Змінюються і самі жінки. Вони стають сміливішими і сильніше. Мудрість все таки була з нами завжди. І знаєте що, я закликаю бути ще сміливіше! Коли, якщо не зараз? Для мене поняття "сильні жінки" , це далеко не про фізичну силу... Сильні жінки вміють дякувати... прощати, співчувати і розуміти почуття інших. Мені здається в цьому і є наша найбільша сила".
Шанувальники кинулися коментувати:
"Який погляд😍 😍 😍 він ніби викликає всіх, я сильна в своїй красі😍"
"Жінки завжди були сильні духом🔥"
"Красуня😍"
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