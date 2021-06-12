Дружина британського принца Вільяма Кейт Міддлтон вперше висловилася про народження племінниці

Тиждень тому в британській королівській родині сталася радісна подія – у принца Гаррі і його дружини Меган Маркл народилася дочка. І хоча пара покинула Королівський палац і перебралася в США, в Британії цю подію сприйняли радісно. А тепер народження малятка Лілібет Діани прокоментувала дружина спадкоємця престолу Кейт Міддлтон. Про це передає Independent.

Так, повідомляється, що під час свого візиту до першої леді США герцогиня Кембриджська заявила журналістам, що вони з чоловіком дуже чекають зустрічі з племінницею. Однак, як виявилося, навіть через тиждень вони ще не виходили на відеозв'язок з сім'єю принца Гаррі. При цьому герцогиня поділилася своїми найкращими побажаннями на адресу молодих батьків і передала привітання Гаррі і Меган, які тиждень тому вдруге стали батьками.

"Я бажаю їй всього найкращого. З нетерпінням чекаю можливості її побачити. Ми ще її не бачили, сподіваємося, що незабаром у нас буде можливість познайомитися з нею. Не можу дочекатися зустрічі з нею", - сказала Міддлтон.

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